Haberler

Mersin'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Akdeniz ilçesinde, yabancı uyruklu Shaımas Abdi'nin boşanma aşamasındaki eşi Abdulmuti Abdi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü olayda, polis şüpheliyi gözaltına aldı.

İddiaya göre, Nusratiye Mahallesi'ndeki Çakmak Caddesi'nde 6 katlı apartmanın 3. katından tartışma sesleri duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adrese giden ekipler, 2 çocuk annesi Suriyeli uyruklu Shaımas Abdi'nin (27) boşanma aşamasındaki eşi Abdulmuti Abdi (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince, Abdulmuti Abdi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü
İsrailli Bakandan idam platformu önünde skandal mesaj

İsrailli Bakandan idam platformu önünde skandal mesaj!
Bayern Münih'ten Atalanta'ya iki maçta 10 gol

Çok acımasızlar: İki maçta tam 10 gol
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
ABD İran'da ölen askerlerin cenaze törenleri için tam gizlilik kararı aldı

Trump gelecek tepkileri biliyor! Hiçbir görüntü yayınlanmayacak
HSK'dan sürpriz kararname! 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'dan sürpriz kararname! 12 hakim ve savcıya yeni görev