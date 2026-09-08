Boşanma aşamasındaki eşi Özlem'i öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Özlem Arslan'ı (39) maske ve eldiven takarak 14 bıçak darbesiyle öldüren Nihat Arslan'a (39) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, sanık Arslan'ın suç işleme eğilimi, eşini 6'sı öldürücü olmak üzere 14 kez bıçaklaması, yere düşmesine rağmen eylemini sürdürmesi, olay yerinden kaçması ve eylemin vahameti göz önünde bulundurularak hakkında takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.

Olay, 2 Şubat'ta saat 07.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bodrum'da bir markette çalışan 3 çocuk annesi Özlem Arslan, evden çıkıp işe giderken bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Arslan boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Özlem Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

KAMERA KAYITLARINDAN SALDIRGANIN EŞİ OLDUĞU SAPTANDI

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede, üzerinde cep telefonu bulunmayan ve kıyafetlerini kaçarken yolda bir çöp konteynerine attığı belirlenen şüphelinin, Özlem Arslan'ın boşanma aşamasındaki eşi Nihat Arslan olduğu tespit edildi. Şüpheli Arslan, saklandığı Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ndeki bir arkadaşının evinde yakalandı. Suçunu itiraf eden Nihat Arslan, 3 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanık Nihat Arslan için 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, tutuksuz sanık M.Ç. (64) hakkında 'Nitelikli kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Milas Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

2024 YILINDA BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ

İddianamede; Özlem Arslan'ın 29 Mayıs 2024'te boşanma davası açtığı ve Nihat Arslan hakkında 3 kez koruma kararı aldırdığı belirtildi. Ayrıca boşanma aşamasında ayrı yaşadıkları, Nihat Arslan'ın bu süreçte Özlem Arslan'ı tehdit ettiği ifade edildi. Olay günü tutuklu sanık Arslan'ın gece saatlerinde Bodrum'da alkol aldığı ve sonrasında M.Ç.'yi arayarak kendisini Milas'a bırakmasını istediği ortaya çıktı. Nihat Arslan'ın saat 05.32'de Özlem Arslan'ın evinin önüne gittiği, montunun kapüşonunu kapattığı, yüzüne taktığı beyaz tıbbi maske ve eline geçirdiği eldivenle kendisini gizleyerek Özlem Arslan'ın evden çıkmasını beklediği belirlendi. Saat 06.27'de evden çıkan Arslan'ın üzerine giderek bağırmasını engellemek amacıyla elini ağzına götürdüğü, elinden tutarak kaçmasını engellemeye çalıştığı ve bu sırada da konuşmaya çalıştığı ifade edildi. Özlem Arslan'ın ise bağırarak kendisini bırakmasını ve işe gideceğini söylediği, buna rağmen Nihat Arslan'ın Özlem Arslan'ı bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

ARKADAŞI ARAYIP, GEZE GEZE BODRUM'A DÖNMÜŞ

Nihat Arslan'ın olay yerinden ayrıldıktan sonra üzerindeki elbiseleri çıkararak suç aleti bıçakla ormanda gizlendiği aktarıldı. Arslan'ın daha sonra diğer şüpheli M.Ç.'yi telefonla arayarak kendisini almasını istediği, M.Ç.'nin de aracıyla Nihat Arslan'ın yanına geldiği belirtildi. Nihat Arslan'ın, M.Ç.'ye, 'işini bitirdiğini' söyledikten sonra geze geze Bodrum'daki evlerine döndükleri ve şüphelilerin burada yakalandıkları ifade edildi.

SANAL MEDYADA TEHDİT MESAJI

İddianamede; otopsi raporuna göre Özlem Arslan'ın, vücuduna aldığı 6 bıçak darbesi sonucu kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar kesisinden gelişen kanama nedeniyle hayatını kaybettiği saptandı. Ayrıca tutuklu sanık Arslan'ın ifadesinde; Özlem Arslan'ı bıçaklayarak öldürdüğünü ve kendisini Bodrum'dan Milas'a aracıyla getiren kişinin diğer şüpheli M.Ç. olduğunu itiraf ettiği aktarıldı. Özlem Arslan'ın telefonuna ilişkin alınan bilirkişi raporunda; şüphelinin sanal medya hesabından Özlem Arslan'a yönelik olduğu belirtilen video ile 'Belki bir daha alkol alamam ama geride asla bırakmayacağım anı kalacak' paylaşımı yaptığı ifade edildi.

Tutuklu sanık Nihat Arslan, 6 Ağustos'ta Milas Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada eşini sevdiğini ve pişman olduğunu belirterek, "Öldürmeye gitmedim, niyetim onu oradan alıp Nazilli'ye götürmekti. Eşimle barışmak için gittim. 14 yıllık eşim, halen çok seviyorum, pişmanım" dedi. Özlem Arslan'ın babası Ali Dündar ise "Kızım yıllarca şiddet ve işkenceye maruz kaldı. Kızımın yüzü hiç gülmedi. Şikayetçiyim" diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Savcının mütalaasının, son sözlerin ve savunmaların ardından mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Aranın ardından tutuklu sanık Nihat Arslan, 'Kadına ve eşe karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken indirim uygulanmadı. Diğer tutuksuz sanık M.Ç. ise beraat etti.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Kararın gerekçesi de açıklandı. Gerekçeli kararda, sanık Nihat Arslan'ın boşanma aşamasındaki eşini kasten öldürdüğünün anlaşıldığı belirtildi. 'Eşine ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanık Arslan için ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan herhangi bir neden olmaması sebebiyle cezasından indirim yapılmadığı kaydedildi.

Sanık Arslan'ın olaydan sonra ve mahkemedeki yargılama sürecindeki davranışları, suç işleme konusundaki eğilimi, öleni 6'sı öldürücü olmak üzere 14 kez bıçaklaması, Özlem Arslan'ı yere düşmesine rağmen bıçaklamaya devam etmesi, olay yerinden kaçması, suçun işleniş biçimi ve vahameti göz önünde bulundurularak hakkında takdiri indirim uygulanmayıp, tutukluluk halinin devamına karar verildiği de belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı