Boşanma Aşamasındaki Eşi Bıçaklayan Şahıs 15 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Aynur Çetin'i (52), 12 yerinden bıçaklayarak yaralayan Suat Çetin (58), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 17 Ekim 2021'de Seka Park içindeki kafede meydana geldi. Kafenin mutfağında çalışan Aynur Çetin'in boşanma aşamasında olduğu eşi Suat Çetin, iş yerine geldi. Burada çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada Suat Çetin, yanında getirdiği ekmek bıçağı ile Aynur Çetin'i 12 yerinden yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılırken, Suat Çetin kafe çalışanlarınca etkisiz hale getirilip, polise teslim edildi. Şüpheli tutuklanırken, Aynur Çetin tedavisinin ardından taburcu edildi. Suat Çetin hakkında Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşması, bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Çetin ile taraf avukatları katıldı. Dava sürecinde eşinden boşanan Aynur Çetin ise duruşmaya katılmadı.

'ÖLÜMCÜL DARBE GELMEMESİ İÇİN ÇABALADIM'

Duruşmada son sözleri sorulan Çetin, pişman olduğunu söyleyerek, Eşimi üzmemek adına duruşmada bile kelimelerimi düzgün seçtim. Onu öldürmeye çalışmadım. Eşime 'Seni öldüreceğim' kelimesini olay sırasında sinirle söyledim. Kavga sırasında, sinir anında söylenen kelimelerdir. Aynur'da 12 bıçak darbesi var ama birçoğunu hatırlamıyorum. Ellerine ve bacaklarına vurmak istedim. Bir tanesini de elim kaydığı için kol hizasına vurmuşum. Aynur'a ölümcül darbe gelmemesi için çabaladım. Olay sonrası ağır şekilde darbedildim. Kafede beni darp eden çalışanlar, üniversite öğrencileriydi. Gelecekleri ve ekmekleriyle oynamak istemediğim için onlardan şikayetçi olmadım dedi.

Mahkeme heyeti, Çetin'i 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum etti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber Selda Hatun TANİZMİT(Kocaeli),(DHA)