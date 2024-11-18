Üye Girişi
Haberler

Boşanma Aşamasındaki Baba, Çocuklarıyla Tehdit Etti

Boşanma Aşamasındaki Baba, Çocuklarıyla Tehdit Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltına alındı. Olayla ilgili İzmir Valiliği'nden açıklama yapıldı, çocuklar devlet korumasına alındı.

(İZMİR) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tehdit için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan babaya ilişkin İzmir Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, babanın gözaltına alındığı belirtildi.

Sosyal medyada, bir babanın boşanma aşamasındaki eşini, çocuğunun boğazına bıçak dayayarak tehdit ettiği görüntüler büyük tepki topladı. Burdur'da bulunan kadın, İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocasının kendisini görüntülü arayıp tehdit için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle, savcılığa başvurdu.

Görüntülerin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken İzmir Valiliğinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Karabağlar'da ikamet ettiği belirlenen şahsın gözaltına alındığı, 3 ve 7 yaşlarındaki çocukların devlet korumasına verildiği ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında bugün paylaşılan görüntülerde, Burdur'da bulunan boşanma aşamasındaki resmi nikahlı eşini  görüntülü arayarak çocuklarıyla tehdit eden baba Ş.A., ilimiz Karabağlar ilçesinde yakalanmış, çiftin iki erkek çocuğu devlet korumasına alınmıştır.Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. ile ilgili adli işlemler devam etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek

İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Anlaşmadaki Trump detayı dikkat çekici

 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı

Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme! Komutanlara da soruşturma açıldı

 Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi

Yenidoğan Çetesi'nde duruşma sona erdi
Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı

Erdoğan G20 Zirvesi'nde dünyaya seslendi! Kritik bir çağrısı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uluslar Ligi A ligi nedir, A Ligi'ne çıkınca ne oluyor? Kosova Litvanya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kosova Litvanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karadağ'ı yenersek Ulular Ligi A Ligi'ne çıkıyor muyuz? Bulgaristan Belarus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bulgaristan Belarus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kürek balığı görüldü mü, kürek balığı nerede görüldü? Polonya İskoçya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Polonya İskoçya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Romanya Güney Kıbrıs CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Romanya Güney Kıbrıs maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kıyamet balığı nedir, kıyamet balığı görüldü mü? Sırbistan Danimarka CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sırbistan Danimarka maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İspanya İsviçre CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İspanya İsviçre maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.