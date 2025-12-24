Haberler

Dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle öldürdü

Güncelleme:
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, Yusuf Ündeş, boşanma aşamasındaki eşi Tülay Ündeş ve kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı hasta ziyaretinden dönerken av tüfeği ile vurarak öldürdü. Ündeş hakkındaki uzaklaştırma kararının haziran ayında sona erdiği bildirildi.

Zonguldak'ta Yusuf Ündeş (46), boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Ündeş (45) ile kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı (64) hasta ziyaretinden evlerine dönerken av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Zonguldak'ta kan donduran bir olay yaşandı. Olay, öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Şirinköy Çalca Mahallesi'nde meydana geldi.

EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Hasta olan bir akrabalarını ziyaretten dönen Tülay Ündeş ve annesi Zaide Alkaç, evlerine yaklaştıklarında köprüde karşılarına Yusuf Ündeş çıktı. Tülay Ündeş ile boşanma aşamasında olan Yusuf Ündeş, eşi ve kayınvalidesine 'Şimdi konuşsanıza' diyerek otomobilinden aldığı tüfeği doğrultup ateş açtı.

Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Yusuf Ündeş ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Tülay Ündeş ile annesi Zaide Alkaç'ın cenazeleri otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Acı haberi alıp olay yerine gelen anne kızın yakınlarını yetkililer sakinleştirmeye çalıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ündeş'i, ilçede yakalayıp gözaltına aldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI HAZİRANDA SONA ERMİŞ

Tülay ve Yusuf Ündeş çiftinin boşanma davasının yaklaşık 2 yıldır sürdüğü belirtildi. Tülay Ündeş'in başvurusu üzerine Yusuf Ündeş hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığı, ancak kararın haziran ayında sona erdiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Çelik:

Adalet Yok böyle olunca Adalet kendi içinde sağlıyor insanlar ahlak bitti evlilik bitti aile bitti gençler evlenemiyor evlilik dışı ilişki boşanmalar arttı ülke içten yıkılıyor nüfus düşüyor ülke çöküyor adalet aramanın anlamı yok insanlar Kendi Adaletini sağlamaya başlarsa ortaya böyle görüntüler çok çıkacak buda maalesef zamanla alisiriz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

