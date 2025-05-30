Boşandığı Polisini Öldüren Komiser Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza Aldı

EDİRNE'de boşandığı polis memuru Sevda Kuş'u (37), tabancayla vurarak öldüren komiser Ali Yılmaz (40), 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmayı izleyen Kuş'un babası Erkan Kuş, karar sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, geçen yıl 15 Şubat'ta Kocasinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki polis lojmanlarında meydana geldi. Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Ali Yılmaz, bir süre önce boşandığı, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru eski eşi Sevda Kuş'un oturduğu lojmana gitti. Burada henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Ali Yılmaz, üzerindeki tabancayla Sevda Kuş'a ateş etti. Göğüs bölgesine iki kurşun isabet eden Kuş kanlar içinde yere yığılırken, Ali Yılmaz ise çıplak ayakla evden yaya olarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 1 çocuk annesi Sevda Kuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Ali Yılmaz ise polis ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Sonraki süreçte Ali Yılmaz, meslekten ihraç edildi.

Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Ali Yılmaz hakkında Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ali Yılmaz, Sevda Kuş'un babası Erkan Kuş ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savcının bir önceki duruşmada sanık Ali Yılmaz hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' istediği mütalaa tekrarlandı.

'İNDİRİM YAPILMAMALI'

Duruşmada söz alan Sevda Kuş'un ailesinin avukatı Bilge Çarpıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis isteminde haksız tahrik indirimine gidilmemesi, aksinin hukuka aykırılık oluşturacağını söyledi. Çarpıcı, 1,5 yıldır devam eden duruşmanın daha da uzamaması için kararın verilmesini talep etti.

'KEŞKE ZAMANI GERİ DÖNDÜREBİLSEYDİM'

Mahkemede son sözleri sorulan sanık Ali Yılmaz, boşandığı Sevda Kuş'un olay günü kendisine sarf ettiği sözler nedeniyle cinnet getirdiğini öne sürerek, "Zaten birçok borcum vardı, çok baskı altındaydım. Ben böyle bir şey yapacak bir insan değilim. Keşke zamanı geri döndürebilseydim. Çok pişmanım" diye konuştu.

Duruşmaya ara veren mahkeme daha sonra kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Ali Yılmaz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, infazında herhangi indirime gitmedi.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Karar sonrası Sevda Kuş'un babası Erkan Kuş, gözyaşlarına hakim olamadı. Duruşma sonunda gazetecilere açıklama yapan ailenin avukatı Bilge Çarpıcı, adaletin yerini bulduğunu söyleyerek, "1,5 senedir mücadele veriyorduk. Bugün karar istediğimiz gibi sonuçlandı, böyle bir karar temenni etmiştik. Sanık ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Haksız tahrik indiriminden de yararlanamadı. Çünkü zaten ortada haksız tahrike indirgenecek bir durum yoktu. Sanık tamamen yalan beyanları mahkemeyi yanıltmaya çalıştı. Acımızı tabi ki de giderebilecek bir ceza değil, hiçbir ceza ama en azından içimize de su serpti. Çünkü hukuk yerini buldu, hak yerini buldu. Adalet her zaman yerini bulur" diye konuştu.

Baba Erkan Kuş ise açıklama sırasında gözyaşlarını tutamadı. Kuş, "Adalet yerini buldu. Evladım gitti benim" dedi.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,