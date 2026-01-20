Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anlar hatırlamıyorum

İzmir'in Çiğli ilçesinde boşandığı eşi Demet Akarsu'yu (45) bıçaklayarak öldüren Halil Tezkorkmaz (46), hakim karşısına çıktı. Gergin geçen duruşmada sanık, "Bıçakladığım anları hatırlamıyorum" dedi.

Olay, geçen 19 Temmuz'da saat 07.30 sıralarında Çiğli'nin Balatçık Mahallesi 8953 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Demet Akarsu ile haziran ayında boşandığı Halil Tezkorkmaz arasında tartışma çıktı. Tezkorkmaz, tartışmanın büyümesi üzerine Akarsu'yu defalarca bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akarsu, ilk müdahalenin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 31 bıçak darbesi ile yaralanan Akarsu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akarsu'nun uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıkan Halil Tezkorkmaz suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tezkorkmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ayrıca Tezkorkmaz'ın ruhsatsız silah taşımak, kasten yaralama ve kasten öldürme gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPIS İSTENİYOR"

Olayın ardından başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, Tezkorkmaz'ın, mutfaktan aldığı bıçakla Demeti'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı belirtildi. Sanığın, Demet Akarsu'nun kanlar içinde yerde yattığı anda fotoğrafını çekip Demet'in ablasına attığı da iddianamede yer buldu. Mesaji aldıktan sonra Akarsu'nun ablasının sanığı aradığı, sanığın da, 'Ne oldu, öldürdüm kardeşini. Sıra sizde, kına yakın' dediği belirtildi. Sanık hakkında 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"O ANLARI HATIRLAMIYORUM"

Sanık Tezkorkmaz, bugün Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanığın yanı sıra Akarsu'nun yakınları ve avukatları da katıldı. Kimlik tespitinin ve iddianamenin okunmasının ardından savunma için tutuklu sanığa söz verildi. Sanık Tezkorkmaz, "2020 yılında evlenme kararı aldık. İlk 5 yılımız çok iyi geçti. Demet benim hassas noktamdı ve onu çok seviyordum. Böyle bir şey olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Demeti'in alkol problemi vardı. Annesi ve ablası beni istemiyordu. Demet'in ailesinin baskısı yüzünden bunlar oldu. Bıçağı yıkayıp lavabonun kenarına koymuştum. Bana bıçakla saldırmaya çalıştı. Kaçmaya çalıştım. Bıçakladığım anları hatırlamıyorum" derken, savcılık aşamasında verdiği ifadesinin doğru olduğunu belirtti. Tezkorkmaz, mağdur avukatının Demet'in kanlar içindeki halindeki fotoğrafını neden ablasına attığı sorusuna ise yanıt vermek istemediğini söyledi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Sanığın ardından Demet'in ablası Dilek Hınıslı'ya söz verildi. Hınıslı, "Evliliği istemedim ve düğünlerine gitmedim. Sanığın bana kini ondandır. Kardeşim sistematik olarak şiddet gördü. Korkusundan dolayı gidip şikayetçi olamadı. Kardeşim boşanma davası açtıktan sonra sürekli Demet'e barışma çağrısı yapıyorlardı" dedi. Bu sırada sanık 'Yalan konuşma' diye bağırınca salonda kısa süreli gerginlik yaşandı ve bazı izleyiciler salondan çıkarıldı.

Mahkeme başkanı, Tezkorkmaz'a bir daha söz verilmeden konuşursa salondan çıkarılacağını söyleyip sanığın duruşma düzenini bozduğunu zapta geçirdi. Gerginliğin sona ermesinin ardından konuşmasına devam eden Hınıslı, "Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hep kardeşimi gözetledi. Tehditleri yüzünden kardeşim bize sığındı. Nasıl bir kin biriktirdiyse kardeşimi 31 bıçak darbesiyle öldürmüş. Kardeşimin telefonundan beni arayıp 'Demet öldü, sıra sizde. Kına yakın' dedi. Hemen karakola gidip durumu bildirdik. Adrese giderken yeniden aradı ve küfürler yağdırmaya başladı" diye konuşup şikayetçi olduğunu belirtti.

"KIZIMI İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜ"

Celsede söz verilen Demet'in annesi Suna Polat, gözyaşlarına hakim olamadı. Polat, "Kızımı sürekli dövüyordu. Kızım beni aradığında, 'Anne yetiş beni öldürecek' demişti. Kızımı hastanede ziyaretine gitmiştim, korkusundan sanığın yaptığını bile söyleyememişti. Bu kızıma sürekli eziyetler yaptı. Geceleri kızımın beni telefonla arayacağını düşünerek uyuyamıyordum. Kızımı hep tahrik ediyordu ve hep kandırıyordu. Kızımdan öç aldı, benim yavrumu işkenceyle öldürdü" dedi.

ERTELENDİ

Savunmaların ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, tanıkların dinlenilmesine hükmedip duruşmayı 24 Mart'a erteledi.