Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Malatya'yı ziyaret etti

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Malatya'da deprem sonrası çalışmaları yerinde inceledi ve çadırkentte vatandaşlarla bir araya geldi. İduğ, satılmayan ürünlerin Türkiye genelinde satılmasını sağlayacak bir çalışma yapmak istediklerini belirtti.

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da çalışmalar yapan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Cemal Gürsel Mahallesi'nde belediye tarafından kurulan çadırkentte vatandaşlarla bir araya geldi. Depremlerden sonra Malatya'ya dördüncü kez geldiğini ifade eden İduğ, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, deprem bölgesi Malatya'yı ziyaret etti. İduğ, " Malatya'da satılmayan ama satılabilir ürünlerin Türkiye genelinde satılmasını sağlayacak bir çalışma içerisinde olmak istiyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası'nın envanterini çıkarttığı, ellerinde bulunan sayılmayan ve soğuk hava deposunda bulunan ürünler ile ayakkabıdan ev tekstiline kadar bütün ürünlerin Türkiye genelinde satılmasına destek olabiliriz. Yapılacak çalışmalarla yol alınabileceğini düşünüyorum" dedi. Cenevre Liderlik ve Kamu Politikası Enstitüsü (GILPP) ile Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) tarafından düzenlenen konferansa katıldığını dile getiren İduğ, ihtiyaçları yerinde görmek amacıyla yurt dışından bir ekibin Malatya'ya geldiğini kaydetti.

"İHTİYAÇLARI YERİNDE TESPİT EDİYORUZ"

İduğ, ihtiyaç analizini tespit etmek amacıyla Malatya'ya geldiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve depremzedelerle yaptığımız görüşmelerde artık çadırlarda yaşamın zor olduğu, konteynere geçiş talebini bize bildirdiler. Bizde burada ihtiyaç olan talep miktarını öğrenmek istiyoruz. Malatya'ya, Hatay'a ne kadar konteyner lazım bunların ortaya çıkması lazım. Sonrasında iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler ve insan odaklı çalışan herkesin bu konuya destek vermesi gerekiyor.

"İNSANLARIMIZ BOŞTA, ÇALIŞMIYORLAR"

Konteyner ihtiyacının birinci acil ihtiyaç olduğunu gördük. İkincisi de insanlar burada boşta. İnsanlarımız çalışmıyorlar, kadınlarımız iş istiyorlar. Onların da ekonomik özgürlüklerine destek olmak, bulundukları yerde üretime katkı sağlayacak projeler üzerinde konuştuk. Bu konuya herkesin destek olması gerekiyor. Özellikle Malatya'da satılmayan ama satılabilir ürünlerin Türkiye genelinde satılmasını sağlayacak bir çalışma içerisinde olmak istiyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası'nın envanterini çıkarttığı, ellerinde bulunan, sayılmayan ve soğuk hava deposunda bulunan ürünler ile ayakkabıdan ev tekstiline kadar bütün ürünlerin Türkiye genelinde satılmasına destek olabiliriz. Yapılacak çalışmalarla yol alınabileceğini düşünüyorum."

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a Cenevre'den gelen heyetin yanı sıra CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve CHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın da eşlik etti.