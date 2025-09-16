Borneo Adası'ndaki Heyelan: 11 Ölü, Çok Sayıda Kayıp

KUALA LUMPUR, 16 Eylül (Xinhua) -- Malezya'nın kuzeyindeki Borneo Adası'nda yer alan Sabah eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda en az 11 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişiden de haber alınamıyor.

Heyelan, pazartesi günü eyalet başkenti Kota Kinabalu yakınlarındaki bir köyde meydana geldi.

Malezya Sosyal Yardım Bakanlığı'na göre, sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 1.788 kişi 12 afet yardım merkezine yerleştirildi.

Başbakan Enver İbrahim ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, daha önce tahsis edilen 11 milyon ringgite ek olarak afetzedelere 10 milyon ringgit (2,38 milyon ABD doları) tutarında ek yardım sağlanacağını duyurdu. Başbakan ayrıca, Malezyalılara ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için birlik olmaları çağrısında bulundu.