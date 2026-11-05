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Bomba ihbarı nedeniyle Air Lingus uçağının Fransa'da askeri üsse indiği bildirildi

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Dublin'den Roma'ya giden Air Lingus'a ait A320 yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Evreux Fauville Hava Üssü'ne acil iniş yaptı. Uçaktaki 6 mürettebat ve 151 yolcunun güvenli şekilde üsse indiği, durumun inceleme altında olduğu bildirildi.

İrlanda havayolu şirketi Air Lingus'a ait Roma'ya giden uçağın, bomba ihbarı nedeniyle Fransa'daki askeri üsse iniş yaptığı bildirildi.

BFMTV'nin Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İrlanda havayolu şirketi Air Lingus'a ait A320 tipi yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yaptı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'den İtalya'nın başkenti Roma'ya giden yolcu uçağının, Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Evreux Fauville Hava Üssü'ne iniş yaptığı bildirildi.

6 mürettebat ve 151 yolcunun bulunduğu uçağın güvenli şekilde üsse iniş yaptığı ve durumun inceleme altında olduğu aktarıldı.

Canlı uçuş takibi yapan Flightradar24 sitesine göre, yerel saatle 06.25'te Dublin'den hareket eden uçak, Fransa'nın Essonne vilayeti üzerinde çok sayıda tur attı. Uçak daha sonra kuzeye ve üssün olduğu noktaya doğru yöneldi.

Roma'ya yapılan uçuşlara ilişkin daha önce de bomba ihbarı yapılmıştı.

Portekiz'in başkenti Lizbon ve İrlanda'nın başkenti Dublin'den 3 Kasım'da Roma'nın Fiumicino Havalimanı'na gelen iki yolcu uçağına ilişkin yapılan bomba ihbarları asılsız çıkmıştı.

Kaynak: AA
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