Bomba ihbarı alan 2 yolcu uçağı Sofya'ya indi, uçaklarda patlayıcı bulunmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Londra ve Brüksel'den kalkan 2 yolcu uçağının, bomba ihbarlarının ardından Sofya'ya güvenli iniş yaptığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Londra ve Brüksel'den kalkan ve güzergahları açıklanmayan 2 yolcu uçağının, bomba ihbarı nedeniyle Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'na yönlendirildiği ve buraya güvenli iniş yaptığı belirtildi.

Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, uçaklarda Sınır Polisi ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığı kaydedildi.

Avrupa genelindeki bazı uçaklar için de dün benzer bomba ihbarları yapılmıştı.

Kaynak: AA