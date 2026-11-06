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Bomba ihbarı alan 2 yolcu uçağı Sofya'ya indi, uçaklarda patlayıcı bulunmadı

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Londra ve Brüksel'den kalkan 2 yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'na yönlendirilerek güvenli iniş yaptı. Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, sınır polisinin kontrollerinde patlayıcı maddeye rastlanmadığını bildirdi.

Londra ve Brüksel'den kalkan 2 yolcu uçağının, bomba ihbarlarının ardından Sofya'ya güvenli iniş yaptığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Londra ve Brüksel'den kalkan ve güzergahları açıklanmayan 2 yolcu uçağının, bomba ihbarı nedeniyle Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'na yönlendirildiği ve buraya güvenli iniş yaptığı belirtildi.

Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, uçaklarda Sınır Polisi ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığı kaydedildi.

Avrupa genelindeki bazı uçaklar için de dün benzer bomba ihbarları yapılmıştı.

Kaynak: AA
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