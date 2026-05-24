Haberler

İnanılmaz! 2. Lig ekibi Torreense, Sporting'i yenerek kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti

İnanılmaz! 2. Lig ekibi Torreense, Sporting'i yenerek kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Portekiz Kupası finalinde 2. Lig ekibi Torreense, Sporting'i uzatmalara giden maçta 2-1 yenerek kupaya uzandı. Torreense, bu skorla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazandı.

Portekiz Kupası final maçında Sporting ile 2. Lig ekibi Torreense ile karşı karşıya geldi. Estadio Nacional'deki mücadeleyi Torreense, 2-1 kazandı.

TORREENSE'DEN TARİHİ ZAFER

Torreense, 4. dakikada Kevin Zohi ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı. Sporting, 54. dakikada Luis Suarez ile skoru eşitleyerek maçı uzatmalara taşıdı. Sporting, Araujo'nun 109. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı. Maçta son sözü Torreense söyledi. Torreense, 113. dakikada Tavares Stopira'nın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.

TORREENSE PORTEKİZ KUPASI'NIN SAHİBİ 

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve 2. Lig ekibi Torreense, Portekiz Kupası'nı kazanan taraf olmayı başardı. 

AVRUPA LİGİ'NE GİDİYORLAR

Kupaya uzanan Portekiz ekibi, bu skorun ardından 2. Lig'de olmasına rağmen gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

Özel'e bir kötü haber daha! TBMM yürüyüşüyle ilgili harekete geçildi
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu

Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı

Transfere 339 milyon Euro harcayıp Avrupa kupalarına bile kalamadılar
Yomra Belediye Başkanı Bıyık: Kılıçdaroğlu'na yalnızca hain demek yeterli değil

"Kılıçdaroğlu'na yalnızca hain demek yeterli değil"
CHP'deki savaş dijital ortama da taşındı: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı

CHP'deki savaş dijital ortama taşındı: Takibi de bıraktı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kesin ihraç' talebi

CHP'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek başvuru
Andre Onana Trabzonspor'a veda etti

''Görev tamamlandı'' diyerek sevenlerine resmen veda etti
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
Özgür Özel'den, sözlü saldırıya uğrayan kadın gazeteciye: Kusura bakma, çok üzüldüm

Gazeteciler arasında bir ismi görünce hemen yanına gitti