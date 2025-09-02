Bolvadin'de Mali Müşavir Cinayetinde 2 Şüpheli Yakalandı

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde mali müşavir İsmet Çelik'i (65) evinin önünde öldüren Abdülselam Buğdacı'yı (26) azmettirdiği öne sürülen 2 şüpheli, İstanbul'da yakalandı. Tutuklanan Buğdacı'ya, bir miktar para ve tabancayı verdiği belirlenen M.Z. ve İ.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 28 Ağustos sabahı, Bolvadin'e bağlı Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Mali müşavir İsmet Çelik, işe gitmek için evden çıktığı sırada araçla gelen kar maskeli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından tabancayla vurulan İsmet Çelik, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla götürüldüğü AFSÜ Hastanesi'nde tedaviye alınan İsmet Çelik, bir gün sonra, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, cinayete ilişkin, güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, saldırganın tek bacağının aksadığını fark etti. İlçedeki çeşitli iş yerlerine ait güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, saldırganın Abdülselam Buğdacı olduğunu belirledi. Olaydan 2 gün önce Ankara'dan Bolvadin'e geldiği saptanan Buğdacı'nın, cinayet sonrası taksiyle Afyonkarahisar'a, oradan da otobüsle Eskişehir'e ve ardından İstanbul'a gittiği tespit edildi. Buğdacı'nın Çelik'i vurmak için anlaştığı 500 bin liranın 250 bin lirasını İstanbul'daki azmettiricilerden alıp, ardından Ankara Sincan'a gittiği saptandı. Polisin çalışmasıyla Sincan'da operasyonla gözaltına alınan Abdülselam Buğdacı, Bolvadin'e getirildi. Buğdacı, 31 Ağustos'ta işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 2 FİRARİ ARANIYOR

Olaya ilişkin geniş kapsamlı çalışmalarını sürdüren polis, İstanbul'da düzenlenen operasyonda M.Z. ve İ.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. 2 şüpheli, işlemleri için Bolvadin'e getirildi. Polis merkezindeki ifadeleri sonrası şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, Abdülselam Buğdacı'yı Bolvadin'e çağırıp, saldırıyı gerçekleştirmesi için anlaştığı, tabanca ve 250 bin TL'yi verdikleri tespit edildi. Olayla ilgili firari durumdaki 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

KULLANILMAYAN YURT BİNASINDA KALMIŞ

Abdülselam Buğdacı'nın, olay öncesinde Bolvadin'de keşif yaptığı, iz bırakmamak için atıl durumdaki yurt binasında 1 gece kaldığı, ilçede dikkati çekmemek için 2 gün bir iş atölyesinde çalıştığı ortaya çıktı. İsmet Çelik'in ise olaydan önce şüpheliyi evinin etrafında 2 kez gördüğü, bu durumu yakın çevresine bildirdiği belirlendi. Bu arada, İsmet Çelik'in, 6 ay önce de evinin önünde silahlı saldırıya uğradığı, yara almadan kurtulduğu, olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi. Saldırı anının kamera görüntüsü de ortaya çıktı.

Haber- kamera: İlyas Kaan TAYTAK/BOLVADİN (Afyonkarahisar),