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Şehit annesi Neriman Sarpkaya son yolculuğuna uğurlandı

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Hakkari'de 2015'te şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya'nın annesi Neriman Sarpkaya, Bolu'nun Göynük ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazeye ailesi, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 28 Temmuz 2015'te düzenlenen terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya'nın vefat eden annesi Neriman Sarpkaya, Bolu'nun Göynük ilçesinde toprağa verildi.

Sarpkaya için Göynük Gazi Süleyman Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazının ardından Sarpkaya'nın cenazesi, Sofu Ali Mahallesi'ndeki kabristanlığa defnedildi.

Törene, Sarpkaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Göynük Kaymakamı Talha Battal, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, İlçe Müftüsü Erkan Aksu, askeri erkan ve polisler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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