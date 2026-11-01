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Bolu Yeniçağa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

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Bolu Yeniçağa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Hamzabey köyü kavşağında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, kaldırıldığı Yeniçağa Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ü.K. yönetimindeki 14 AEA 680 plakalı otomobil, Hamzabey köyü kavşağında Mehmet Yavaş idaresindeki 14 ABK 955 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Yavaş, Yeniçağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yavaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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