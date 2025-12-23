Kartalkaya'daki otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin açıklama yaptı Açıklaması

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Kültür ve Turizm Bakanlığının 9 personeli hakkında "yurt dışına çıkamama" adli kontrol tedbiri uygulanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kent merkezindeki bir restoranda gazetecilere açıklama yapan Gültekin, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin bilirkişi raporunda en önemli sorumlulardan birinin Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları personelinin olduğunun açık şekilde belirtildiğini söyledi.

Olayın sorumlularının ailelere başsağlığına gitmeden kendilerini aklama girişiminde bulunduğunu öne süren Gültekin, "Fakat yüce Türk adaleti, itirazlarımız sonucunda 9 Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin yargılanmasının yolunu açmıştır. Bu 9 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilmiştir." dedi.

Gültekin, 9 kişinin tutuklanmasını beklediklerini ancak bu kişilerin hala görevlerini terk etmediklerini belirterek, "İl Özel İdaresi yöneticileri hariç diğer personel hakkında bizi tatmin eden karar verilmiştir. Bu şahıslar hakkında 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları talebiyle iddianame düzenlenmişti. Her ne kadar İl Özel İdaresi yöneticileri yönünden sorumluluk daraltılarak 'bilinçli taksir' nitelendirmesi yapılmış olsa da bu nitelemeyi kabul etmedik ve dosyayı istinaf mahkemesine taşıdık çünkü bize göre İl Özel İdaresi personeli açısından da değerlendirilmesi gereken suç 'olası kast'tır ve buna uygun ceza verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Bakanlık personelinin turizm işletme belgesi verme, bu belgeyi askıya alma, iptal etme, tesisin faaliyetini durdurma ve denetim yaptırma yetkisine sahip olduğunu aktaran Gültekin, "Belediye yetkilileri 'olası kast' kapsamında değerlendirilirken, çok daha geniş yetkilere sahip bakanlık personelinin yalnızca dikkatsizlik düzeyinde sorumlu tutulması hukuken mümkün değildir. Adalet kişilere ya da kişilerin bulunduğu mevkilere göre eğilip bükülmez." değerlendirmesinde bulundu.

Gültekin, yangın denetim formunda yer alan 21 kriterin kasten göz ardı edildiğini savunarak, "Akşam yediler, içtiler... Bedava olduğu için utanarak koskoca otelde yalnızca üç eksik tespit etmişler. Birincisi, 'Tuvaletler kokuyor, parfüm alın.' İkincisi, 'Uygunsuz bir halı var, onu değiştirin.' Üçüncüsü de 'İkinci katta bulunan engelli odasını üçüncü kata alın.' şeklinde komik gerekçeler tespit etmişler. Bu 'olursa olsun, yanarsa yansın' anlayışının kabullenilmesidir." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 21 Ocak'tan bu yana mağdur aileler için ne taziye ne de teskin edici açıklama yaptığını savunan Gültekin, yaşadığı sürece ellerinin olayın sorumlularının yakasında olacağını dile getirdi.

Gültekin, 9 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilmesine ilişkin de "Siz bırakın yurt dışı yasağını, sizin ömrünüz hapiste geçecek. Bu hazırlıkları yapın. Hukuktan kurtulamayacaksınız. Adaletten kurtulamayacaksınız. Esas faillere, 78 canımızı yakan sizlere daha yeni geldi sıra. Bu işi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hukuki olarak elimizden geleni yapacağız. Bunlar adaletin önüne çıkacak ve diğer suçlular gibi ömür boyu hapsi boylayacaklar." ifadelerini kullandı.

Yangına ilişkin davanın 31 Ekim'deki karar duruşmasında, otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 11 sanığa, yangında hayatını kaybeden 34 çocuk yönünden 34'er kez müebbet, 44 yetişkin yönünden de 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilmişti.