Bolu Yangın Davası: Danıştay Başkanı Gençbay'dan Önemli Açıklamalar

YANGINDA OĞLUNU KAYBEDEN DANIŞTAY 9'UNCU DAİRE BAŞKANI GENÇBAY: KARAR AŞAMASINA GELDİK

Bolu'da, 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin davanın 3'üncü duruşması öncesi, yangında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Danıştay 9'uncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, gazetecilere açıklama yaptı. Davanın karar aşamasına geldiğini belirten Gençbay, "Bugün üçüncü duruşma başlamak üzere. Uzun ve zorlu bir soruşturma sürecinden sonra aylar süren bir yargılama süreci devam etti. Hepimizin huzurunda, kamuoyunun gözü önünde gerçekten adil ve tarafsız bir yargılama sürecini izledik bu süre boyunca. ve geldiğimiz noktada artık karar aşamasına gelinmiş bulunmaktadır. Baştan beri hep 'Bu bir organize kötülüktür' dedik. ve bu aziz milletimize bu kötülük benzeri olayların yakışmadığını defaatle söyledik. Bu vesileyle de bu toplumda artık burada verilecek karardan sonra 'yapanın yanına kar kaldığı' ve cezasızlık algısının toplumu kemirdiği anlayışın ortadan kalkacağı bir karara şahit olacağımızı düşünüyoruz. Evet, karar aşamasına geldik" dedi.

'EMSAL OLABİLECEK BİR KARAR OLMASINI BEKLİYORUZ'

Gençbay, emsal bir karar beklediklerini belirterek, "Savcı Bey, bundan önceki duruşmada mütalaayı okudu. Bugün müştekiler, vekillerimiz, sanıklar ve müdafileri mütalaa hakkındaki son sözlerini söyleyecek. Sonra da yüce adalet tecelli edecek, buna inanıyoruz. ve burada verilecek kararın, sadece Bolu'da değil, Türkiye'de de bütün bu olaylara emsal olabilecek bir karar olmasını bekliyoruz. Vicdanlara hitap edip, vicdanlarda yerini bulmasını bekliyoruz. Bu karar artık verildikten sonra annelerin adaleti mahşerde aramayacağı, bu dünyada da adaletin tecelli edebileceğini göreceğimiz bir karar olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle yoğun bir yargılama sürecinin sonunda temennimiz odur ki, yargılama sürecindeki tarafsız, adil yargılamanın karar aşamasında da devam edeceğine ve bütün kamuoyunun beklentilerini karşılayacak bir karar çıkacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

'KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA İZNİ VERMEME KARARINI KALDIRDI'

Gençbay, şöyle devam etti:

"Yine belirtmiştik, bu davada eksiklik vardı demiştik. Kimi kamu görevlileri bu davada yargılama aşamasına dahil edilmediğinden söz etmiştik. Bunlarla ilgili müracaatlarımız vardı. Bu müracaatlarımız Turizm Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından maalesef olumsuz karşılandı. ve bu kamu görevlileriyle ilgili olarak soruşturma izni verilmedi. Ancak çok şükür ki, Turizm Bakanlığı'nın soruşturma izni vermeme kararına Danıştay nezdinde başsavcılığımızla birlikte bizim de yapmış olduğumuz itiraz görüşüldü ve birinci dairemiz, bakan yardımcısı hariç diğer tüm kamu görevlileriyle ilgili soruşturma izni vermeme kararını kaldırarak soruşturma izni verip dosyayı Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi."

'CEZA SORUŞTURMASI AYNI ZAMANDA BİR DİSİPLİN SORUŞTURMASINI DA GEREKTİRİR'

Gençbay, soruşturma izni verilen kişilerin açığa alınması gerektiğini belirterek, "Ancak burada daha tuhaf olan durum şu. Bu karardan sonra hukuka uygun davranması gereken bir idareden şu beklenir; ceza soruşturması aynı zamanda bir disiplin soruşturmasını da gerektirir. Soruşturma izni verilen kamu görevlileri, bu olayla ilgili etkili ve yetkili makamlarda bulunan kişilerdir. Dolayısıyla halen bu kamu görevlileri, soruşturma izni verilmiş olmasına rağmen, bizim de bu konuda bir müracaatımız olmasına rağmen, haklarında bir disiplin soruşturması açılmamış, hem adli hem idari soruşturmanın selameti açısından açığa alınmamış, hala görevlerinde bulunmaya devam etmektedirler" diye konuştu.

'DELİLLERİ KARARTMAYACAĞINA İLİŞKİN NASIL BİR RAHATLIK İÇERİSİNDE OLABİLİRİZ'

Delillerin karartılması noktasındaki endişesini dile getiren Gençbay, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başsavcılık bunlarla ilgili soruşturmada delillerin toplanmasıyla ilgili yazışmayı, bilgiyi, belgeyi bu kişilerin işgal ettikleri makamlardan isteyecektir. Nedir onlar? İşletmeler ve Yatırımlar Genel Müdürlüğü. Bu denetimden sorumlu genel müdürlükten isteyeceği bilgi ve belgeleri, soruşturma izni verilen kişi Sayın Başsavcılığa sunacaktır. Bu kişilerin bu bilgileri, bu delilleri karartmayacağına ilişkin nasıl bir rahatlık içerisinde olabiliriz? Bunu Başsavcılığımıza da ilettik. Sayın Bakanlığın da bilgisi var. Bu konuda Başsavcılığımızın hassasiyet göstereceğine inanıyoruz ve buradaki yargılamanın da inşallah gönüllere, yüreklere, vicdanlara hitap edeceğini ve kamuoyunda da karşılık bulacağına inanıyoruz."

