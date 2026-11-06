Bolu'nun yükseklerinde etkili kar, Kartalkaya'daki çam ormanlarını beyaza bürüdü

Bolu'nun yükseklerinde etkili kar, Kartalkaya'daki çam ormanlarını beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde etkisini gösterdi. Lapa lapa yağan karın ardından merkezin çevresindeki çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.
BOLU'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde etkisini gösterdi. Lapa lapa yağan karın ardından kayak merkezinin çevresindeki çam ormanları beyaza büründü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı