Bolu'nun Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı
Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Arkut Kayak Merkezi, Kartalkaya, Sarıalan, Aladağ Yaylası ve Abant Gölü Milli Parkı'nın yüksek noktalarını beyaza bürüdü. Karla kaplanan ormanlar ve yaylalar güzel görüntüler oluşturdu.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Gerede ilçesindeki Arkut Kayak Merkezi ile Kartalkaya, Sarıalan, Aladağ Yaylası ve Abant Gölü Milli Parkı'nın yüksek noktalarına gece saatlerinde kar yağdı.
Kar yağışının etkili olduğu yerler, beyaza büründü.
Bölgede karla kaplanan ormanlar ve yaylalar, güzel görüntü oluşturdu.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel