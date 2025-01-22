Bolu Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybeden Lise Öğrencisi Toprağa Verildi
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ömür Kotan'ın cenazesi, Ankara'da Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Kotan'ın yakınları ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden gencin cenazesi Ankara'da toprağa verildi.
Lise öğrencisi Ömür Kotan'ın (17) cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak Gölbaşı Mezarlığı'na getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Kotan'ın cenazesi, toprağa verildi.
Cenaze törenine, Kotan'ın yakınlarının yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda kişi katıldı.
Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel