Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasını izleyen siyasiler konuştu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasını takip etti.

Yavuz, duruşmaya verilen arada gazetecilere, çok önemli dosyalardan birisi için salonda yerlerini aldıklarını belirterek, kayıpların ardından çok büyük acıların, çok büyük dramatik sahnelerin yaşandığını dile getirdi.

Yangında 3 çocuğunu, gelinini ve 4 torununu kaybeden Yüksel Gültekin'in acısının büyüklüğüne ve yitip giden canların her birinin hayata dair hikayelerinin bulunduğuna dikkati çeken Yavuz, "Adeta yanıyoruz biz de. Gönlümüz yanıyor. Ruhumuz hakikaten hırpalanıyor bir anlamda." dedi.

Yavuz, davanın en önemli yanının maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olduğuna değinerek, "Gerçek ortaya çıksın. İşte onun için bu düzen kuruldu. Onun için herkes burada, onun için mahkeme heyeti yargılamaya devam ediyor. Sadece sanık veya müşteki avukatları değil, birçok baro ve şehirden gelen avukat arkadaşlarımız var. Hakeza yine hayatın içinden, birçok kesimden aktör var." dedi.

"Maddi gerçek, kim suçluysa, ne kadar etkisi varsa, bu işte ihmali varsa, onlar ortaya çıksın ve herkes bunun sonucuna katlansın." diyen Yavuz, Araştırma Komisyonu'nun bu tür olayların yaşanmaması için kurulduğunu anlatarak, acılı ailelere tekrar başsağlığı diledi.

Yavuz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askere de Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar temenni etti.

"Her kesimden insanı dinledik"

Altınok da otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına yeniden başsağlığı diledi.

Komisyon olarak toplantılarını tamamladıklarına değinen Altınok, "Dört ay boyunca yoğun şekilde 22 üyemizle her kesimden insanı dinledik, değerlendirmelerini aldık. Kurumlardan, sivil toplumlardan ve farklı kesimlerden çok fazla insanı dinledik. Yirminin üzerinde toplantı yaptık." şeklinde konuştu.

Altınok, komisyon olarak, yangın faciasıyla alakalı raporu hazırlamaya başladıklarını aktararak, "Mümkün olan en kısa sürede de raporumuzu tamamlayıp, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve ilgili makamlara tebliğ edeceğiz." dedi.

Araştırma komisyonunun yargı merci olmadığını vurgulayan Altınok, "Durum tespiti ve bundan sonra bir daha bu acı olayların yaşanmaması için neler yapılabilirin çalışmalarını yaptık. Raporumuz ortaya çıktığında, gelecekte bu gibi acı olaylar yaşanmaması için alınması lazım gelen tedbirlerin önemli boyutunu sizler de görmüş olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Altınok, komisyon olarak duruşmaları takip etmeye devam edeceklerini belirterek, aileler ve Türkiye için acı bir olayın yaşandığını, herkesin acısını paylaştıklarını dile getirdi.

Şehit olan 12 askerle ilgili de Altınok, "Bugün Türkiye için acı bir gün. 12 vatan evladı şehit oldu. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Acılı ailelerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Allah evlatlarımıza rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun." dedi.