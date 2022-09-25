Bolu gündem: Mudurnu'da çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
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Gelen Bolu haberlerine göre Olay yeri Devrilen kamyon Mudurnu'da çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri
Devrilen kamyon Mudurnu'da çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Akyazı'dan Mudurnu istikametine giden Vehbi S. idaresindeki 54 HY 827 plakalı çöp malzemesi yüklü kamyon, ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken, yola dökülen çöpler ekiplerce temizlendi.