Bolu gündem: Mudurnu'da çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı Güncel Haberler Gelen Bolu haberlerine göre Olay yeri Devrilen kamyon Mudurnu'da çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay yeri Devrilen kamyon Mudurnu'da çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Akyazı'dan Mudurnu istikametine giden Vehbi S. idaresindeki 54 HY 827 plakalı çöp malzemesi yüklü kamyon, ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken, yola dökülen çöpler ekiplerce temizlendi. Güncel Kaynak: AA / İlhami Çetin Hisarcık Mudurnu Bolu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bolu gündem: Mudurnu'da çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.