Bolu haberi... Bolu Dağı'nda sürücülerin görüş açısını engelleyen çalılar temizleniyor Güncel Haberler Bolu bölgesinden gelen habere göre İstanbul-Ankara arasındaki önemli geçiş noktalarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ekipler, sürücülerin görüş mesafesine engel olan diken ve çalıları temizlemeye başladı. İstanbul- Ankara arasındaki önemli geçiş noktalarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ekipler, sürücülerin görüş mesafesine engel olan diken ve çalıları temizlemeye başladı. D-100 kara yolunun Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek, Bıçkıyanı ve Elmalık kesimlerinde bulunan virajlarda sürücülerin görüş mesafesini kısaltan ve yola kadar uzanan diken ile çalıları Karayolları ekipleri temizliyor. İş makinesine takılan ot biçme aparatı yardımıyla kesilen diken ve çalılar, ekipler tarafından toplanıyor, yol kenarında bulunan su kanalları da açılıyor. Ekipler, yağışlardan olumsuz etkilenilmemesi için temizleme işlemine aralıksız devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Murat Ataseven Toros Dağları Ankara Bolu Güncel Haberler

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