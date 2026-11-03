Bolu Gerede'de yolcu otobüsü yangını söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi

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Bolu'nun Gerede ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gerede'den Karabük istikametine seyreden 34 FEH 534 plakalı yolcu otobüsünde gece saatlerinde Gerede-Eskipazar sınırı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Duman ve alevleri fark eden otobüs şoförü, aracı sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Kaynak: AA