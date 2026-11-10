Bolu Gerede'de Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde kar yağışı etkili oldu

Bolu Gerede'de Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde kar yağışı etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bolu'nun Gerede ilçesinde Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için güzergahta tuzlama çalışması yaptı.
CANKURTARAN'DA KAR YAĞIŞI
Bolu'nun Gerede ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için güzergahta tuzlama çalışması yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı