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Bolu Gerede'de Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde kar yağışı etkili oldu

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Bolu Gerede'de Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde kar yağışı etkili oldu
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Bolu'nun Gerede ilçesinde Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için güzergahta tuzlama çalışması yaptı.

CANKURTARAN'DA KAR YAĞIŞI

Bolu'nun Gerede ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için güzergahta tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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