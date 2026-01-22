Kartalkaya'da ölen tıp öğrencisinin adını taşıyan SHM'de, vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor

Bolu'da, Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisinin adının verildiği başkentteki Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM), açılışından bu yana vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'taki Grand Kartal Otel yangınından makine mühendisi Alp Mercan ile kurtulan ve insanları kurtarmak için tekrar girdiği otelde hayatını kaybeden tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Gençbay'ın adı, Gölbaşı ilçesindeki sağlıklı hayat merkezinde yaşatılıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından 10 Nisan 2025'te açılışı gerçekleştirilen merkez, ilçenin koruyucu sağlık hizmetleri alanındaki ihtiyacını karşılıyor. Merkezde vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Merkezde görevli Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) sorumlu hekimi Dr. Meryem Çalışkan, AA muhabirine, merkezin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Çalışkan, merkezde adı yaşatılan Gençbay'ın, intörn doktor meslektaşları olduğunu hatırlattı.

Merkez bünyesindeki KETEM birimlerinde kanser taramalarına yönelik testlerin yapıldığını aktaran Çalışkan, şöyle konuştu:

"Rahim ağzı yani serviks kanserine yönelik HPV testi yapmaktayız. 30-65 yaş arası kadın danışanlarımıza 5 yılda bir yaptığımız testtir. Yine meme kanserine yönelik 40-69 yaş arası kadın hastalarımıza mamografi çekimi yapmaktayız. ve kolon kanserine yönelik de 50-70 yaş arası kadın ve erkek bütün danışanlarımıza GGK dediğimiz Gaitada Gizli Kan testi uygulamaktayız. Bu testlerin sonuçları değerlendirilip ihtiyaç halinde danışanlarımız ileri tetkik ve teşhis merkezlerine yönlendirilmektedir."

Çalışkan, sigara bırakma poliklinikleriyle de hizmet verildiğini dile getirerek, "Buraya başvuran danışanlarımız hekim arkadaşlarımız tarafından değerlendirilmekte, genel bir anamnez alınıp kişiyle motivasyonel görüşmeler yapılmakta. Nikotin yoksunluk semptomlarına yönelik Bakanlığımızca önerilen medikal tedavilerle süreç desteklenmektedir. Bu süreci aynı zamanda psikologlarımızla beraber takip etmekteyiz." dedi.

"Uzmanlarımız çocuklarımıza ve ailelerine psikososyal danışmanlık hizmeti vermekte"

Merkezde diyetisyenler tarafından "beslenme danışmanlığı" verildiğini de kaydeden Çalışkan, vücut analizleri yapıldığını, kan tetkikleriyle elde edilen sonuçlar doğrultusunda kişiye özel beslenme ve diyet programları oluşturulduğunu, sürecin haftalık veya iki haftada bir yapılan kontrollerle takip edildiğini anlattı.

Çalışkan, merkezde fizyoterapistler tarafından fiziksel sağlığı korumaya yönelik de hizmet verildiğini belirterek, "Kas iskelet sistemi ve duruş bozukluklarında, kronik hastalıklarda hem bireysel hem grup şeklinde danışmanlık hizmetleri vermektedirler. Çocuk gelişim uzmanlarımız çocuklarımıza ve ailelerine psikososyal danışmanlık hizmeti vermekte ve bu süreçte çocuklarımızın gelişimsel süreçlerini takip etmektedirler." diye konuştu.

Sağlıklı Hayat Akademisinde eğitimler veriliyor

Danışmanlık hizmeti sunulan alanlar arasında "ağız ve diş sağlığının" bulunduğunu da dile getiren Çalışkan, "Aynı zamanda sağlıklı hayat merkezimizde SAHA yani Sağlıklı Hayat Akademisi hizmeti vermekteyiz. Bu akademi sağlığı korumaya ve sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik oluşturulan eğitimler şeklinde ilerlemektedir. İlk eğitim resmi açılışımızın yapıldığı 10 Nisan 2025 tarihinde Sayın Sağlık Bakanımız tarafından verilmiştir. Sağlıklı hayat merkezimizin açılışından itibaren pek çok vatandaşımıza ücretsiz bir şekilde tüm birimlerimizle hizmet vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, merkezde gebelik, bebek, çocuk ve gençlik akademilerinin de bulunduğunu ve her yaşa göre çeşitli eğitim hizmetlerinin sürdüğünü kaydetti.