Bolu'daki Yangın Davasında Duruşma Devam Ediyor

Haber: Esra TOKAT

(BOLU) - Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin duruşma öncesi açıklama yapan Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, "Kimin nasıl şekilde savunma yaptığına, mevkisine bakmaksızın biz bir an önce duruşmanın bitmesini, herkesin hak ettiği cezayı almasını temenni ediyoruz" dedi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 19'u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Taraf ve izleyicilerin fazla olması nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda hazırlanan duruşma salonunda yapılıyor. Dört yaralı açısından hazırlanan iddianamenin ana dosya ile birleştirilmesi nedeniyle dün yapılan duruşmada, sanıkların ek dosyaya ilişkin savunmaları alınmıştı. Duruşmada, bugün müşteki avukatları dinlenecek.

Duruşmanın ikinci celsesi öncesi Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, salon önünde gazetecilere açıklama yaptı. Barut, duruşmada, yaralı dört müştekinin iddianamesinin mevcut davayla birleştirilmesi nedeniyle sanıkların yaralı dört kişi hakkında da ek savunma verdiğini hatırlattı.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıkların ve müdafilerinin süre talebinde bulunduklarını, daha önce sanık müdafilerinin kovuşturmanın genişletilmesi taleplerinin mahkeme tarafından reddedildiğini söyleyen Barut, avukatların bu duruşmada da yeniden kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini dile getirdiklerini anlattı.

"Beklediğimiz nokta, Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilen şüphelilerin halen mahkemeye dahil olmamış olması"

Mahkemenin bugün kovuşturmanın genişletilmesi için yeni delillerin toplanmasına ilişkin olumlu veya olumsuz karar vereceğini aktaran Barut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mütalaaya ilişkin önemli olan iki tane husus vardı. Bu konu içeride özellikle irdeleniyor. Birincisi Kartalkaya faciasında otelin yönetim kurulunda olan Emine Murtezaoğlu Ergül ve kızları hakkındaki daha önceki iddianamede olası kastın savcılık mütalaasında bilinçli taksire çevrilmesi. İkincisi, özel idare yetkililerinin burada bilinçli taksirden normal taksire çevrilmesi. Bununla ilgili itirazlar mahkeme tarafından, sanıklar müdafii ve katılanlar vekili tarafından yerine getiriliyor. Dava bu şekilde şu anda devam ediyor. Bugün herhangi bir sonuç beklenmiyor. Muhtemelen 2. duruşmanın 2. gününde dediğimiz gibi savunmaları belirtmek üzere özellikle sanık müdafileri mütalaaya karşı savunmalara karşı süre talebinde bulunacaklar. Bunu daha önce de ifade ettiler. Tabii beklediğimiz bir başka nokta da Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilen şüphelilerin halen mahkemeye dahil olmamış olması, onlara ilişkin herhangi bir şekilde bir iddianamenin düzenlenmemiş olması, buna ilişkin de içeride tepkiler var. Bir an önce o mütalaalı iddianamenin de hazırlanarak bu dosyayla birleştirilmesi talebinde bulunuluyor. Burada kimin ne olduğuna, kimin nasıl şekilde savunma yaptığına, mevkisine bakmaksızın biz bir an önce duruşmanın da bitmesini, herkesin hak ettiği cezayı, hak edenlerin de hak ettiği cezayı almasını temenni ediyoruz. William Watson'ın da bir sözü var: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Bir şekilde adalet burada yerini bulacağına da inancımız tamdır. Son esaslı savunmanın alınması için bundan sonra sanık müdafilerine tahminen 1-2 haftalık bir süre verilecek. Bu 1-2 haftalık süre sonunda bütün herkes esaslı şekilde savunmalarını hazırlayacak. Bir sonraki celsede son bulacağına, kararın çıkacağına inanıyorum."