Bolu'nun doğal güzelliklerine ziyaretçi akını

Bolu'nun doğal güzelliklerine ziyaretçi akını
Güncelleme:
Bolu, doğal güzellikleri ve tabiat parkları ile 2025 yılında 1 milyon 559 bin 487 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Abant Gölü Milli Parkı en çok tercih edilen alan oldu.

BOLU'da doğal güzellikleriyle yılın her mevsimi tatilcilerin ilgi odağı olan tabiat parkları ile milli parkları 2025 yılında 1 milyon 559 bin 487 kişi ziyaret etti.

Doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parkları ve milli parkların yer aldığı Bolu, geçen yıl tatilcilerin ilgi odağı oldu. Yüzde 65'i ormanlarla çevrili kentte Abant Gölü Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller Mili Parkı tatilcilerin en çok tercih ettiği yerler oldu. Özellikle hafta sonları tatilcilerin akın ettiği Abant Gölü Milli Parkı'nı 2025 yılı içerisinde 809 bin 483 kişi ziyaret etti. Manzarası ve doğasıyla dikkat çeken Gölcük Tabiat Parkı ise 412 bin 81 kişi kişiyi ağırladı. Sonbahar aylarında fotoğraf tutkunlarının akınına uğrayan Yedigöller Milli Parkını ise 2025 yılı içerisinde 324 bin 75 kişi ziyaret etti. Karagöl Tabiat Parkı'na 7 bin 545 kişi, Göksu Tabiat Parkı'na 5 bin 109 kişi, Sülüklügöl Tabiat Parkı'na da bin 194 kişi geldi.

