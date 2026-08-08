Haberler

Bolu'daki kazada ölen Batuhan Aslıyüce son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'daki kazada ölen Batuhan Aslıyüce son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da karşı şeride geçen otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden AK Parti Kırıkkale İl Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Batuhan Aslıyüce, memleketi Kırıkkale'de törenle toprağa verildi.

BOLU'da otomobilin, karşı şeride geçip otomobil ile çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Batuhan Aslıyüce (27), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde D-100 kara yolu Rüzgarlar köyü mevkisinde Abdulkadir Aslıyüce yönetimindeki 71 ACV 665 plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı şeritten gelen Bahadır Nacar idaresindeki 06 EK 5186 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Batuhan Aslıyüce hayatını kaybetti, otomobil sürücüleri ise ağır yaralandı.

AK Parti Kırıkkale İl Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini yürüten Batuhan Aslıyüce için memleketi Kırıkkale'de Yenimahalle TOKİ Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, partililer, vatandaşlar ve aile yakınları katıldı. Aslıyüce'nin cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti
Bakan Fidan açıkladı! Türkiye'nin de imzaladığı Mekke Anlaşması'nda 'NATO' detayı

Bakan Fidan açıkladı! Tarihi anlaşmada çok konuşulacak "NATO" detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dikili'de köpeklere ateş açan şüpheli tutuklandı

Bir anda çırpınmaya başladılar! Vahşet anları kamerada
Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk

Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
Tünelde feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kan donduran kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mersin'de araç camını kıran şüpheli yakalandı

Yaptığı akılalmaz hareketi kameralar kaydetti
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi

Fenerbahçe'den bomba Ederson kararı!
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...