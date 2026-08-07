Bolu Dağı Tüneli’nde Otomobil Yangını

BOLU Dağı Tüneli'nde motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kalan yolun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu geçişindeki Bolu Dağı Tüneli'nde bugün saat 16.30 sıralarında 34 ACG 522 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine olay yerine Bolu Dağı Tünel Kontrol Şefliğinden ekipler ile itfaiye ve jandarma sevk edildi. Tünelin içerisini kaplayan yoğun duman jet fanlarla tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan otoyolun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Otomobilin çekiciyle bölgeden kaldırılmasının ardından yolda trafik yeniden normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı