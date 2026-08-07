Haberler

Bolu Dağı Tüneli’nde Otomobil Yangını

Bolu Dağı Tüneli’nde Otomobil Yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Dağı Tüneli’nde motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan yolun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı ve trafik normale döndü.

BOLU Dağı Tüneli'nde motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kalan yolun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu geçişindeki Bolu Dağı Tüneli'nde bugün saat 16.30 sıralarında 34 ACG 522 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine olay yerine Bolu Dağı Tünel Kontrol Şefliğinden ekipler ile itfaiye ve jandarma sevk edildi. Tünelin içerisini kaplayan yoğun duman jet fanlarla tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan otoyolun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Otomobilin çekiciyle bölgeden kaldırılmasının ardından yolda trafik yeniden normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın

Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın

Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu

Meclis toplantısına banyodan bağlandı, arkasında görünenler rezil etti
Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Klima dış ünitesinden elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Miraç öldü: 1 tutuklama

Küçük Miraç, komşularının evinde feci şekilde can verdi