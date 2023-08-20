Bolu Dağı'nda yoğun sis
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İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.
Türkiye'nin en önemli güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişindeki sis ulaşımı yavaşlatıyor.
Yoğun sis nedeniyle Bakacak, Karanlık Dere ve Elmalık mevkilerinde görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye düşüyor.
Güzergahta görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA / Murat Ataseven - Güncel