Bolu Dağı'nda kar yağışı sürüyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul ile Ankara'nın önemli geçiş noktasından biri olan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda 6 gündür kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Otoyolda kar yağışı özellikle Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde etkili olurken, kara yolunda ise Bacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sürüyor.

Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği güzergahta karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda şu an için ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Düzce

Düzce'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Kentin Zonguldak ile ulaşımını sağlayan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Kabalak ve Kurtsuyu rampalarında etkisini gösteren kar yağışına sis eşlik ediyor.

Görüş mesafesinin düştüğü bölgede karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Bölgede devriye gezen jandarma ekipleri ise sürücüleri dikkatli gitmeleri ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıyor.

Kentin yüksek kesimlerinde kalan Kalıcı Konutlar bölgesinde de kar yağışı başladı.

Karla karışık yağmurun görüldüğü Kuzey Çevre Yolu'nda ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.