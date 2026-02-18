Haberler

7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza sonrası kavga çıktı; 2 gözaltı

Güncelleme:
Bolu'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada, işçi taşıyan midibüsteki 7 kişi yaralandı. Olay yerinde gerginlik çıkarken, polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, D-100 kara yolunun Kuruçay mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Ankara yönüne giden fabrika işçilerini taşıyan Uğur Uzunoğlu idaresindeki 14 S 0035 plakalı servis midibüsü, önünde seyreden Kaan Bayındır idaresindeki 14 AAN 051 plakalı kamyonete çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet, önünde seyreden Gizem Çelikcan yönetimindeki 14 GH 434 plakalı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçi servisindeki 7 kişi yaralandı. Olay yerindeki kontrollerin ardından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ARBEDE ÇIKTI

Olay yerine gelen kaza yapanların yakınları ile polis arasında yaşanan gerginlik, arbedeye dönüştü. Bölgeye sevk edilen takviye polis ekipleri, kavgaya müdahale etti. Polisler, kendilerine mukavemet gösterip, küfür ve hakaret edenlere biber gazıyla müdahale etti. Polis ekipleri tarafından sona erdirilen olayda 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
