Haberler

Otomobilin çarptığı kadın öldü

Otomobilin çarptığı kadın öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu-Mudurnu karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına otomobilin çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU'da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bolu- Mudurnu karay olu Doğancı köyü mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen kimliği tespit edilemeyen kadına, U.I. yönetimindeki 14 ABZ 439 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilin çarptığı kadının öldüğü belirlendi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni, morga kaldırıldı. Kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe

Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
Malatya'da birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında silahla tehdit etti

Sokak ortasında yakaladığı kadına dehşeti yaşattı