Bolu'da 3 kişinin can verdiği otobüs kazasında sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

Bolu'da şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 32 ise yaralandı. Trafik, otobüsün kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normal seyrine dönerken, otobüs sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikameti Bolu geçişinde şehirlerarası bir yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında yolun sağındaki bariyerleri kırarak devrildi.

3 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 32 YARALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından kazayla ilgili son durumu duyurdu. Bakan Koca, "Bolu otoyolunda otobüs devrilmesiyle meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti; ikisi ağır olmak üzere 32 kişi yaralandı. 27 kişinin tedavisine halen devam ediliyor. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan, otobüsün vinç yardımıyla kaldırılması için otoyolun İstanbul istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik, otobüsün kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sürücü Doğan K. ise jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.