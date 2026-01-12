Karla kaplı yaylada aç kalan yılkı atları evlerin bahçelerine girdi
Bolu'nun At Yaylası'nda kar kalınlığının yarım metreyi aşması nedeniyle yiyecek bulamayan yılkı atları, yerleşim alanlarına inmeye başladı. Gökhan Bilen, bahçesine gelen atları besleyerek onlara yardımcı oldu.
BOLU'da kar kalınlığının yarım metreyi aştığı At Yaylas'ında yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları, yerleşim yerlerine indi. Gökhan Bilen, evinin bahçesine giren atları besledi.
Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan kar kalınlığının yarım metreyi aştığı At Yaylası'nda yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları yerleşim yerlerine indi. Gökhan Bilen, akşam saatlerinde yayla evinin bahçesine kadar gelen atlara yem verdi.
O anları cep telefonuyla görüntüleyen doğa tutkunu Gökhan Bilen, "Hoş geldiniz ya, ya babacım ben sizi geçen gün doyurmadım mı? Yine mi geldiniz?" sözleri gülümsetti.
Haber: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,