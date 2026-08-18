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Bolu Yaylasında 50 Yıllık Mevlid Geleneği

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Bolu Yeniakçakavak köyü yaylasında yaklaşık 50 yıldır sürdürülen Mevlid-i Şerif geleneği, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda Kur'an tilaveti ve duaların ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Bolu'daki Yeniakçakavak köyü yaylasında Mevlid-i Şerif okutulması geleneği yaklaşık 50 yıldır sürdürülüyor.

Etkinlikte, Asadar Hüseyin Dede Hazretleri ile Sarı Müderris Hazretleri'nin yanı sıra hayatını kaybeden köylüler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Vatandaşlar, kılınan namazın ardından sohbet ederken, çocuklar da yaylada vakit geçirdi.

Muhtar Emin Durukan, AA muhabirine, yayla mevlidi programının yaklaşık 50 yıldır yapıldığını belirterek, etkinliğe bu yıl da yoğun katılım olduğunu söyledi.

Faaliyete katılan İlhan Güleç de program sayesinde köylülerin bir araya gelerek kaynaştığını ifade etti.

Kaynak: AA
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