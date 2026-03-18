Bolu'da 4 ev ve 8 samanlık yangında zarar gördü
Bolu'nun Gerede ilçesinde bir elektrik direğinden kaynaklanan yangın, 3'ü boş 4 evi ve 8 samanlığı kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir müdahale ile söndürüldü.
Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında, 3'ü boş 4 ev ile 8 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Akçabey köyü Doğancılar Mahallesi'nde bir evin önündeki elektrik direğinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
Yangın, bitişikteki 4 ev ve 8 samanlığa da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında, 3'ü boş 4 ev ile 8 samanlık zarar gördü.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz