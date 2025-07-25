Bolu'da Yaban Hayatı İçin 600 Kınalı Keklik Salındı

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Bolu'nun Seben ilçesinde, yaban hayatını koruma amacıyla 600 kınalı keklik doğaya salındı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği etkinliğe yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Bolu'nun Seben ilçesinde yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla doğaya 600 kınalı keklik salındı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Seben'de keklik salım etkinliği düzenlendi.

Programa, Kaymakam Mustafa Şeker, Belediye Başkan Vekili Kemal Ünalan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Yozgat'tan getirilen 600 kınalı keklik ilçenin kırsal bölgelerine bırakıldı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, benzer çalışmaların farklı bölgelerde de sürdürüleceğini aktardı.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
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