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Uçurumda Mahsur Kalan İnek Kurtarıldı

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Bolu'da uçurumda mahsur kalan ineğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Bolu'da uçurumda mahsur kalan ineğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Merkeze bağlı Aşağı Soku Yaylası'nda otlanan ineğin 50 metrelik uçuruma yuvarlandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Uçurumda mahsur kalan inek, itfaiye aracında bulunan vinçle kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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