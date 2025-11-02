Cezaevindeki baba kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü

Bolu'da 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu bulunan Hakan K., eşiyle birlikte kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını açık görüş sırasında dövdü. Ağır yaralanan küçük kız yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay, cuma günü Kuruçay mevkisinde bulunan Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu bulunan Hakan K.'yi boşanma aşamasındaki eşi ve kızı ziyarete gitti. Açık görüş sırasında Hakan K. kızına saldırıp, duvara fırlattı.

TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR

Küçük kız ağır yaralanırken, infaz koruma memurları Hakan K.'ye müdahale etti. Çocuk, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kız çocuğunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

CEZAEVİ SAVCISI İŞLEM BAŞLATTI

Tek kişilik hücreye konulan Hakan K. hakkında cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldı.