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Bolu'da soğuktan musluklar dondu

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Bolu'da soğuktan musluklar dondu Donan muslukları pürmüzle açmaya çalıştılarBOLU Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan meteorolojik parametrelerde, bu gece eksi 12 dereceyle dondu.

Bolu'da soğuktan musluklar dondu

Donan muslukları pürmüzle açmaya çalıştılar

BOLU Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan meteorolojik parametrelerde, bu gece eksi 12 dereceyle dondu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde Bolu'da bu gece en düşük sıcaklık eski 12 derece olarak ölçüldü. Şehir merkezinde araçların camları donarken çoğu araç çalışmakta zorlandı. Öte yandan kent merkezinde bulunan su çeşmeleri dondu. Belediye ekipleri pürmüz yardımıyla donan muslukları açtı.

Bolu'da ölçülen sıcaklıklar

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -12,3, Mudurnu ilçesi -9,4, Kartalkaya Kayak Merkezi -9,1, Dörtdivan ilçesi -9,1, Dörtdivan ilçesi Çetikören Köyü -7,9, Gerede ilçesi Samat Köyü -7,4, Göynük ilçesi Himmetoğlu Köyü -7,1, Yeniçağa ilçesi -6,7, Seben ilçesi -5,6, Baltalı Köyü -5,2, Gerede ilçesi -4,9, Merkez ilçesi -4,6, Abant Gölü Milli Parkı-4,5 olarak kayıtlara geçti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tragger Bolu Güncel Haberler

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