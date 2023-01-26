Bolu'da soğuktan musluklar dondu Güncel Haberler Bolu'da soğuktan musluklar dondu Donan muslukları pürmüzle açmaya çalıştılarBOLU Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan meteorolojik parametrelerde, bu gece eksi 12 dereceyle dondu. Bolu'da soğuktan musluklar dondu Donan muslukları pürmüzle açmaya çalıştılar BOLU Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan meteorolojik parametrelerde, bu gece eksi 12 dereceyle dondu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde Bolu'da bu gece en düşük sıcaklık eski 12 derece olarak ölçüldü. Şehir merkezinde araçların camları donarken çoğu araç çalışmakta zorlandı. Öte yandan kent merkezinde bulunan su çeşmeleri dondu. Belediye ekipleri pürmüz yardımıyla donan muslukları açtı. Bolu'da ölçülen sıcaklıklar Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -12,3, Mudurnu ilçesi -9,4, Kartalkaya Kayak Merkezi -9,1, Dörtdivan ilçesi -9,1, Dörtdivan ilçesi Çetikören Köyü -7,9, Gerede ilçesi Samat Köyü -7,4, Göynük ilçesi Himmetoğlu Köyü -7,1, Yeniçağa ilçesi -6,7, Seben ilçesi -5,6, Baltalı Köyü -5,2, Gerede ilçesi -4,9, Merkez ilçesi -4,6, Abant Gölü Milli Parkı-4,5 olarak kayıtlara geçti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tragger Bolu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bolu'da soğuktan musluklar dondu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.