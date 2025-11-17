Haberler

Bolu'da Servis Midibüslerinin Çarpışması: 11 Yaralı

Güncelleme:
Bolu'da D-100 kara yolunda işçileri taşıyan 3 servis midibüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

BOLU'da D-100 kara yolunda, işçileri taşıyan 3 servis midibüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında D-100 kara yolunun Kuruçay mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Selim T. yönetimindeki 14 S 0224 plakalı servis midibüsüne arkasından gelen Ahmet T. idaresindeki 14 S 0232 plakalı servis midibüsü çarptı. Kontrolden çıkan 14 S 0224 plakalı midibüs refüje çıktı. Bu sırada aynı araç yan şeritte ilerleyen Aydın S. yönetimindeki 14 S 0238 plakalı midibüse de çarptı. Kazada, işçileri taşıyan midibüslerde bulunan toplam 11 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
