Bolu'dan kısa kısa

Bolu'daki İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde yapılan düzenlemelerle sağlık hizmetlerini Köroğlu Ünitesi ve Esin Baysal Aile Sağlığı Merkezi'nde sunmaya başlayacak. Ayrıca, Avrupa Kış Sporları Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi ve 'Deprem Anma ve Farkındalık Programı' gerçekleştirildi.

İzzet Baysal Devlet Hastanesinin Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi, Köroğlu Ünitesinde, çocuk poliklinik hizmetleri Esin Baysal Aile Sağlığı Merkezi'nde hizmet vermeye başlayacak.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde sunulan sağlık hizmetlere ilişkin düzenleme yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda 16 Şubat Pazartesi günü mesai saati başlangıcı itibarıyla Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi bünyesindeki sağlık hizmetlerinin Köroğlu Ünitesinde, Çocuk Poliklinik hizmetlerinin ise Esin Baysal Aile Sağlığı Merkezinde sunulacağı belirtilerek, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına randevu ve başvuru işlemlerinde belirtilen birimleri dikkate almaları gerektiği kaydedildi.

"Avrupa Kış Sporları Haftası" kapsamında etkinlikler yapıldı

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1- 8 Şubat tarihlerinde kutlanan "Avrupa Kış Sporları Haftası" kapsamında kış sporlarının heyecanının Türkiye genelinde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, etkinlikler kapsamında Gerede Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezinde biathlon yarışmaları ve kar voleybolu yapıldığı ifade edildi.

"Deprem Anma ve Farkındalık Programı" düzenlendi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Deprem Anma ve Farkındalık Programı", saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Protokol konuşmalarının ardından oratoryo ve drama gösterileri yapıldı.

Program, öğrencilerden oluşan korunun konseri ve salon çıkışında hazırlanan deprem fotoğrafları sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
