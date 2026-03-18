Haberler

Bolu'da restoranın kurşunlanması kamerada

Bolu'da restoranın kurşunlanması kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BOLU'da ramazan ayı nedeniyle kapalı olan alkollü restoranın kurşunlandığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri çıktı.

BOLU'da ramazan ayı nedeniyle kapalı olan alkollü restoranın kurşunlandığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri çıktı.

Olay, dün saat 06.30 sıralarında Kılıçarslan Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı üzerinde bulunan içkili restoranda meydana geldi. Restoranın önüne gelen kişi, ramazan ayı nedeniyle kapalı olan restorana tabanca ile arka arkaya ateş etti, iş yerinin camları kırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatılırken, restoranın kurşunlandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Olay yerine geldiği motosikletini uzak bir noktaya bırakan şüphelinin, yürüyerek geldiği restoranın önünden içeriye tabanca ile arka arkaya ateş edip, koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

