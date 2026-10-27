Bolu'da polis ve öğrenciler 103 uçurtmayla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

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Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü, polis ve öğrenciler tarafından uçurtma uçurularak kutlandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gazipaşa Ortaokulu öğrencileriyle etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, polis ve öğrenciler 103 Türk bayrağı motifli ve kırmızı şeritlerle süslenmiş uçurtma hazırladı.

Gökyüzüne salınan uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu.

Kutlamalar kapsamında okul bahçesinde çuval yarışı, halat çekme ve denge oyunları oynayan öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Öğrencilere Türk bayrağı da hediye edilen etkinlikle ilgili görüntüler, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kaynak: AA