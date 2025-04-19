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Bolu'da Otomobil Bariyerlere Çarptı, Yangın Çıktı

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Bolu'da kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı ve yangın çıkmasına neden oldu. Kazada yolcu Gülname K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BOLU'da, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yanmaya başladı. Yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürülürken, araçta bulunan Gülname K. yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolu üzerinde meydana geldi. Yaşar B. idaresindeki 35 S 2493 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Otomobil, kazanın ardından yanmaya başladı. Otomobil sürücüsü ve yolcu olarak yanında bulunan Gülname K., yanan araçtan çıkmayı başardı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada yanında bulunan Gülname K. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülname K., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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