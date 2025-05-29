Bolu'da Orman Yangını Mücadelesinde Hız Yarışması

Bolu'da orman yangını ekipleri kıyasıya yarıştı: En hızlı ekip Dörtdivan'dan çıktı

BOLU - Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Orman Yangınlarıyla Mücadelede En Donanımlı ve Hızlı Ekip" yarışmasında, ekipler hem hız hem de koordinasyon becerileriyle göz doldurdu. Yarışmanın galibi Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü ekibi oldu.

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Değirmenözü İş Merkezi'nde gerçekleşen yarışmada, orman yangınlarına erken ve etkili müdahale becerisini geliştirmek, ekiplerin performansını artırmak ve motivasyonlarını güçlendirmek hedeflendi. Bölge Müdürü Celal Kanbur'un başkanlığında düzenlenen programa; Bölge Müdür Yardımcıları Yılmaz Yıldız, Halis Belen ve Kemal Yıldız, şube ve işletme müdürleri, müdür yardımcıları, 14 arazöz ve 84 orman işçisi ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Her biri 6 kişiden (1 teknik eleman, 5 personel) oluşan ekipler; hortum serme, çatal atma, su ve köpükle yangına müdahale ve hortum toplama etaplarında zamana karşı yarıştı. Tatbikat niteliğindeki yarışma sonunda ekipler, yangına müdahale reflekslerini geliştirmenin yanı sıra ekip ruhu ve koordinasyon becerilerini pekiştirdi.

Yarışma sonucunda Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü birinci, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ikinci, Seben Orman İşletme Müdürlüğü ise üçüncü oldu.