Bolu'da ölümlü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 sanığın yargılanması başladı

Bolu'da tartıştığı 2 kardeşten birini öldürdüğü, diğerini yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık ile ona yardım ettiği iddia edilen kişinin yargılanmasına başlandı.

Bolu'da tartıştığı 2 kardeşten birini öldürdüğü, diğerini yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık ile ona yardım ettiği iddia edilen kişinin yargılanmasına başlandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan Sefa C. (28) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Olayda bıçakla yaralanan M.A. ve yakınları ile taraf avukatları salonunda hazır bulundu.

Hakkında "suçluyu kayırma" suçundan dava açılan Tolga B. (28) ise duruşmaya katılmadı.

İddianamenin özetinin okunması ve kimlik tespitinin ardından savunma yapan Sefa C, olayın yaşandığı evin eski nişanlısına ait olduğunu ve orada beraber yaşadıklarını anlattı.

Sefa C, olay günü Sakarya'dan döndüğünü, nişanlısının telefonlara cevap vermemesi üzerine eve gittiğini anlattı.

Zile bastığını ancak kapıyı kimsenin açmadığını, bunun üzerine balkondan eve tırmandığını aktaran Sefa C, evde tanımadığı bir erkekle karşılaştığını kaydetti.

Bu kişiyle kavga ederken, bir başkasının kendisine saldırdığını iddia eden Sefa C, "İkisi beni darbetmeye başladı. Beni mutfağa kadar getirdiler. Mutfak tezgahındaki bıçağı kendimi savunmak için aldım. Bıçağı aldığımı görünce korkarak kaçtılar, ben de arkalarından gittim. Bina kapısında yüz yüze geldik. Tekrar kavga ettik. Ben bıçağı kendimi savunmak için salladım. O sırada biri bıçağı benden alarak beni bacağımdan yaraladı. Ben oradan uzaklaştım. Sokakta bulunan insanlar da bizi ayırmaya çalıştı. Şahıslar gidince ben de Tolga B'nin evine gittim. Sonra birlikte Ankara'ya gittik. Ben evden çıktığımda şahıslar ayaktaydı. Bestami'nin öldüğünü sonradan öğrendim." şeklinde savunma yaptı.

Beyazıd Bestami A'nın ailesinden özür dileyen Sefa C, pişman olduğunu ifade etti.

Olayda yaralanan Beyazıd Bestami A'nın kardeşi Muhammed A. önceki beyanlarını tekrar ederek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen M.A. ise olaydan 3-4 ay önce Sefa C. ile nişanlandıklarını belirterek, "Şubat ayında nişanı bozmuştuk. Muhammed ile de daha önceden tanışırım. Sefa ile nişanlandıktan sonra aynı evde kalıyorduk ancak onda anahtar yoktu. Olay tarihinde biz arkadaşlarımla bir kafeye eğlenmeye gittik. Orada bizim fotoğrafımızı çekip Sefa'ya göndermişler. Sefa bana küfür içerikli mesajlar gönderdi. Daha sonra Bestami ve Muhammed ile beraber benim evime gittik." ifadelerini kullandı.

Beyazıd Bestami ve Muhammed A'nın yataklarını hazırladığı sırada Sefa C'nin sesini duyduğunu dile getiren M.A, "Sefa'nın eve girdiğini anladım. Bu esnada Muhammed montunu almak için yatak odasına girmişti. Sefa, Muhammed'e vurmaya başlamıştı. Biz de ayırmaya çalıştık. Elimizden kurtulunca mutfağa koştu. Bestami ve Muhammed arkasından koştular. Sonra olay kapının önünde gerçekleşmiş. Balkona çıktığımda Bestami yerde yatıyordu." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanık Tolga B. hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmederek, eksik hususların giderilmesi ve gelmeyen tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta, 24 Şubat 2022'de Beyazıt Bestami A. ve kardeşi Muhammed A. ile Sefa C. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sefa C. yanındaki bıçakla kardeşleri çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan kardeşlerden Beyazıd Bestami A. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Sefa C, Tolga B, U.G. (18) ve İ.B. (21) adliyeye sevk edilmiş, Sefa C. tutuklanmıştı.