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Bolu'da "Maariften İlham Alan Öğretmenler Fuarı" düzenlendi

Bolu'da 'Maariften İlham Alan Öğretmenler Fuarı' düzenlendi
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde düzenlenen fuarda öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırladığı çalışmalar sergilendi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "Maariften İlham Alan Öğretmenler Fuarı" gerçekleştirildi.

Yaşar Çelik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırladığı çalışmalar sergilendi.

Program kapsamında görsel sanatlar sergisi, Maarif Modeli'nin temel yaklaşım ve kazanımlarını yansıtan ürünler ile çeşitli temalarda hazırlanan atölye çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılışa, Belediye Başkanı Recai Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan ve ilçe protokolü katıldı.

Protokol üyeleri stantları gezerek öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, emeği geçen eğitimcilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal
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